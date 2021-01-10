Beşiktaş, Hatay deplasmanına 3 eksikle gitti! Galibiyetlerine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

HATAYSPOR

- Aaron Boupendza'nın sürüklediği Hatayspor, as kalecisi Munir'in kırmızı kart gördüğü maçta Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybedip 16 maç sonunda 27 puanla yeni haftaya 6. sırada girmişti.

- Munir'in kırmızı kartı sonrası eldivenleri devralıp Süper Lig'de ilk kez boy gösteren Akın Alkan, Beşiktaş karşısında da ilk 11'de yer alacaktır.

- Aynı maçta sakatlanan stoper Jean-Claude Billong ile golcü Mame Diouf'un durumları şüpheli.

- Menemenspor'la TFF 1. Lig'de çıktığı 10 maçta 7 gole katkı (4 gol 3 asist) yapan yeni transfer Mohammed Kamara'nın da lisansı çıkartıldı. TD Ömer Erdoğan'ın kararı maç saati netleşecek.

BEŞİKTAŞ

- Son 7 maçının 6'sını kazanan ve bu galibiyetlerde kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta Bernard Mensah ve Gökhan Töre sakatlıkları nedeniyle, Adem Ljajic ise TD Sergen Yalçın'ın kararıyla deplasman kafilesinde yer almadı.

- Rizespor karşısında 4 gol atarak patlayan Cyle Larin, annesinin vefatı sonrası ülkesi Kamerun'a gidip geldikten sonra hemen maça çıkıp önceki performanslarını aratmayan Vincent Aboubakar takımın önemli gol silahları olmaya devam edecek.

- Sergen Yalçın'ın ayrıca, kazanan kadronun kaleciyle birlikte savunma 5'lisini değiştirmesi beklenmiyor.

- Yoğun maç trafiğine rağmen kalede Ersin Destanoğlu, sağ ve sol bekte Valentin Rosier ile Rıdvan Yılmaz, stoper bölgesinde Welinton ve Domagoj Vida forma giyecektir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti. Bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 6 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" biten Beşiktaş, Ankara ve Kayseri'de "2.5 ALT" ve "KG YOK" ile kazandı.

- Hatayspor bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu 5 lig maçının sadece 1'ini kaybetti! (1 beraberlik - 3 galibiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

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Beşiktaşlı oyuncular, Rizespor'a 4 gol atan Cyle Larin'in "en güzel" golünü seçiyor...