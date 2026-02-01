Beşiktaş harekete geçti: Mert Kömür'e 10 milyon Euro!

Haberin Devamı

Ara transferde gaza basan Beşiktaş, Aston Villa’dan Tammy Abraham transferi karşılığında aldığı Yasin Özcan ve İnter’den kiraladığı Kristjan Asllani’nin ardından üçüncü bombasını patlatmak üzere. Siyah beyazlıların Bundesliga ekibi Augsburg’ta forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür’ün transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Sky’da yer alan habere göre, Beşiktaş, genç futbolcu için 10 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş’ta futbol direktörü Eduard Graf’ın, uzun süredir takip etitği ve çok beğendiği gelecek vaat eden Mert Kömür transferinde ısrarcı olduğu ve genç futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği yazıldı.

19 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı

Augsburg'da oynama süresinden memnun olmayan Mert Kömür ile Beşiktaş’ın dışında İtalya’dan da ilgilenen kulüpler de olduğu belirtildi. Mert Kömür, ana mevkisi on numara olmasına rağmen aynı zamanda orta saha ve ileri uçta da görev alabiliyor. Augsburg forması altında bu sezon 19 karşılaşmada süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür’ün, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Mert, Alman genç milli takımlarında da görev yaparken, tüm kademelerde 30 karşılaşmada görev yapıp, 9 gol attı.

Hjerto-Dahl, ‘Beşiktaş’ dedi

Öte yandan Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Tromsö’lü Jens Hjerto-Dahl’in transferinde bu futbolcuya çok sayıda kulüpten teklif gelmesi nedeniyle bir gecikme yaşanırken, 20 yaındaki orta saha oyuncusunun son hamlesi ibreyi siyah beyazlı takıma çevirdi. Özellikle İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth’un, Tromsö’ye Beşiktaş’ın teklifinden daha yüksek bir teklif yaptığı öğrenilirken, Hjertö-Dahl’ın, Beşiktaş taraftarından gördüğü büyük ilgi ve sevgi nedeniyle tercihini siyah beyazlılardan yana kullandığı ifade edildi.