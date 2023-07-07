Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini bitiriyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini mutlu sola bitiriyor. TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Brentford ile Halil için anlaşmaya vardı.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan Halil Dervişoğlu ile yapılacak son görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Halil, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.