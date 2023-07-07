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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini bitiriyor!

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini bitiriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 20:37

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Brentford ile Hdalil konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncuyla yapılacak son görüşmeden sonra transferin sonuçlanması bekleniyor.

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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini mutlu sola bitiriyor. TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Brentford ile Halil için anlaşmaya vardı.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan Halil Dervişoğlu ile yapılacak son görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Halil, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu

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