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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı!

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 23:17

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük aşama kaydetti. Milli futbolcu yeni sezonda yeniden Süper Lig'de forma giyebilir.

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Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferinde aşama kaydetti.

TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazı kulüp, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Brentford ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Halil, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu

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