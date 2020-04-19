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GeriFutbol Beşiktaş haftaya sahaya iniyor! Sergen Yalçın'dan sürpriz hamle...
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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş haftaya sahaya iniyor! Sergen Yalçın'dan sürpriz hamle...

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Liglerin ne zaman başlayacağı sorusunun henüz yanıt bulmadığı şu günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan sürpriz bir hamle geldi.

Spor Arena/İsmail ER- Yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri’ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etti.

Liglerin bir şekilde oynanacağına inanan Yalçın, halen evlerinde bireysel çalışmalar yapan futbolcuları gelecek hafta gruplar halinde sahada antrenman yaptırmayı planladığını söyledi.

Beşiktaş haftaya sahaya iniyor Sergen Yalçından sürpriz hamle...

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