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Beşiktaş, Hadziahmetovic transferinde ısrarcı!

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#Transfer#Beşiktaş#Hadziahmetovic
Beşiktaş, Hadziahmetovic transferinde ısrarcı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Konyaspor yönetimi Bosnalı oyuncu için 4 milyon Euro isterken 3 milyon Euro öneren siyah beyazlılar indirim bekliyor. Takviye yapılacak diğer bölge ise stoper olacak

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Devre arasında kadrosunu Vincent Aboubakar ile güçlendiren Beşiktaş 2 oyuncu daha transfer etmek isterken bu hamle için Georges-Kevin N’Koudou ve Dele Alli’nin durumları bekleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve scout ekibi sezon başından bu yana takımda yer alan oyuncuların istatistik raporlarını yönetime sunarken 2 yeni oyuncu daha alınması konusunda da çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

AMIR DE AYRILMAK İSTİYOR

N’Koudou ve Dele Alli’nin ayrılması durumunda Kartal öncelikli olarak orta sahaya bir oyuncu almayı planlıyor. Güneş’in listesinin ilk sırasında ise Konyasporlu Amir Hadziahmetovic var. Konyaspor yönetimi bu oyuncu için 4 milyon Euro isterken siyah beyazlıların 3 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

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KAAN AYHAN İDDİASI

Yeşil beyazlıların takımdan ayrılmak isteyen Bosnalı oyuncunun bonservis ücretinde indirim yapması halinde bu oyuncuyu kadroya katacak olan Beşiktaş’ın takviye yapacağı diğer bölge ise savunma olacak. Stoper için Kaan Ayhan’ın adı geçse de Güneş “İddiaları ben de medyadan okuyorum” demişti

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#Transfer#Beşiktaş#Hadziahmetovic

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