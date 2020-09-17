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Haber Giriş: 17.09.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre transferi resmileşiyor! İmzaya doğru...

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Son Dakika Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre transferi resmileşiyor! İmzaya doğru...
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Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Gökhan Töre ve menajeriyle bu hafta içinde bir araya gelerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırıp Siyah- Beyazlılar’a geri dönüş için masaya oturan Gökhan Töre, ilk görüşmeden olumsuz ayrılsa da ikinci temasta taraflar anlaşma sağladı

Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun 1 senelik zarfta 4 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi.

Kulüp ve oyuncu menajerinin kısa sürede bir araya gelip transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. 

 

 

Son Dakika Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre transferi resmileşiyor İmzaya doğru...

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