Son Dakika Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre transferi resmileşiyor! İmzaya doğru...
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Gökhan Töre ve menajeriyle bu hafta içinde bir araya gelerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.
Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırıp Siyah- Beyazlılar’a geri dönüş için masaya oturan Gökhan Töre, ilk görüşmeden olumsuz ayrılsa da ikinci temasta taraflar anlaşma sağladı
Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun 1 senelik zarfta 4 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi.
Kulüp ve oyuncu menajerinin kısa sürede bir araya gelip transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.
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