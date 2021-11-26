Beşiktaş-GZT Giresunspor maçı ne zaman? İşte müsabakanın ayrıntıları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Canlı | A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-offtaki rakibi belli oluyor Kura çekimi başladıCanlı | A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi belli oluyor! Kura çekimi başladı#Milli Takım
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Flaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
Tüm gözler orada... Soçide üçlü zirve İşte ilk mesajlar...Tüm gözler orada... Soçi'de üçlü zirve! İşte ilk mesajlar...#Aliyev
Ayasofyada taşların arasından çıktı Soruşturma başlatıldıAyasofya'da taşların arasından çıktı! Soruşturma başlatıldı#Ayasofya Camii
Avrupada hafta sonu alarmı Sokağa iniyorlar...Avrupa'da hafta sonu alarmı! Sokağa iniyorlar...#Koronavirüs
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Kaya Olgar hayatını kaybettiKaya Olgar hayatını kaybetti#Kaya Olgar
Gözyaşlarıyla abisine seslendi: Yıllardır seni bekliyorum... Ne olur gelGözyaşlarıyla abisine seslendi: Yıllardır seni bekliyorum... Ne olur gel#Diyarbakır
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdiDünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdi#Ukrayna
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçı ne zaman? İşte müsabakanın ayrıntıları

#Beşiktaş-GZT Giresunspor Maçı#Süper Lig
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçı ne zaman İşte müsabakanın ayrıntıları

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlıyor. Haftanın kritik müsabakasında Beşiktaş ile GZT Giresunspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Avrupa'da bir iddiası kalmayan Beşiktaş, sahasındaki bu maçtan galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş-GZT Giresunspor maçı ne zaman?

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen Beşiktaş, GZT Giresunspor'u evinde konuk edecek. Çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, sahaya "galibiyet" parolası ile çıkacak. İşte, Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ayrıntıları...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım'da GZT Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

GZT GİRESUNSPOR MAÇTAN UMUTLU

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ancak kimseden çekinmediklerini belirterek, İstanbul'a iyi bir sonuç almak için gideceklerini söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları zorlu 90 dakika öncesi açıklamalarda bulundu.

İstanbul’a iyi bir sonuç almaya gideceklerini kaydeden Önal, “Beşiktaş büyük bir camia ve güçlü bir takım. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul’a iyi bir sonuç almak için gideceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Takımda moral ve motivasyonun üst seviyede olduğunu ifade eden Önal, “Geçen hafta sahamızda aldığımız Yeni Malatyaspor galibiyetinin moraliyle bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızın antrenmanlarda sergiledikleri performanstan, hırslı ve istekli görüntülerinden son derece memnunuz. Beşiktaş deplasmanında Giresunspor’a yakışır bir Futbol ortaya koyup, güzel bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş-GZT Giresunspor Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk