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Beşiktaş Güven Yalçın'da mutlu sona çok yakın!

#Beşiktaş#Güven Yalçın#Sözleşme
Beşiktaş Güven Yalçında mutlu sona çok yakın

Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran Beşiktaş 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı kadroda tutma kararı alırken, maaş konusunda ufak pürüzler kaldı.

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Beşiktaş bir yandan Valerien İsmael ile oyun planını oturtmaya çalışırken, diğer taraftan da kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden biri olan Güven Yalçın için sıcak gelişmeler yaşandı. Genç golcü ile anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

9 GOLE DiREKT KATKI

Güven zaman zaman performansıyla eleştirilse de bu sezon 32 maçta şans buldu. 6 gol ve 3 asistle öne çıktı.

FUAT ÇiMEN RESMEN ADAY

Beşiktaş’ta Fuat Çimen 257 imza toplayarak, başkanlık seçimlerine girmeye resmen hak kazandı. Siyah beyazlılarda genel kurul 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 29 Mayıs’ta yapılacak.

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#Beşiktaş#Güven Yalçın#Sözleşme

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