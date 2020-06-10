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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı

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Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe ile başlayan antrenmanda futbolcular pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar ile devam eden idman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı

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