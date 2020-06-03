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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı

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Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdüğü hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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