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Beşiktaş gözünü Arsenal'in yıldızına dikti! Italiano ve Önder Özen'den karar

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Trossard
Beşiktaş gözünü Arsenalin yıldızına dikti Italiano ve Önder Özenden karar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 10:39

Beşiktaş'ta futbol yapılanmasının başına geçen Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmede transfer listesini belirledi. Siyah beyazlılarda listenin başına Arsenal'in yıldız ismi geldi.

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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano’nun basın toplantısında 6 yabancı transferi yapmayı planladıklarını söylemişti. Bütçede aslan payı özellikle kanat takviyelerine ayrılacak.

Beşiktaş gözünü Arsenalin yıldızına dikti Italiano ve Önder Özenden karar

TALİBİ ÇOK

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Sol tarafa yıllardır aradığı ismi bulamayan Beşiktaş, bu kez çok daha net isimlere gidiyor. Listenin ilk sırasındaki oyunculardan biri de; Leandro Trossard. Uzun süredir Kartal’ın gündeminde yer alan Belçikalı yıldızın pek çok talibi var.

Beşiktaş gözünü Arsenalin yıldızına dikti Italiano ve Önder Özenden karar

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TeamTalk’ta yer alan habere göre; Trossard ile Beşiktaş’ın yanı sıra Atletico Madrid ilgileniyor. Suudi Arabistan ve İtalya Serie A’dan da 31 yaşındaki futbolcuyu takip eden takımlar var. Deneyimli oyuncusuna ilginin farkında olan Arsenal ise Trossard’ın transferi konusunda aceleci davranmak istemiyor.

Beşiktaş gözünü Arsenalin yıldızına dikti Italiano ve Önder Özenden karar

ARSENAL DE KARARSIZ

İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcusu konusunda henüz kesin bir karar vermedi. Arsenal; tecrübesi, istikrar ve farklı taktiksel rollere uyum sağlaması nedeniyle Trossard konusunda sadece önemli ve deneyimli yıldızın değerini bulacağı teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trossard, geride kalan sezonda 50 maçta süre buldu ve 8 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş gözünü Arsenalin yıldızına dikti Italiano ve Önder Özenden karar

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#Beşiktaş#Transfer#Trossard

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