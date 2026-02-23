×
Beşiktaş Göztepe'yi yendi, Sergen Yalçın gündem oldu! Gol sevincinde dizlerinin üzerine çöktü

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 08:54

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 ile geçti. Siyah beyazlılarda Oh'un golü sonrası Sergen Yalçın, gözlerine inanamadı ve dizlerinin üzerine çökerek golü kutladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Siyah beyazlıların dev zaferi sonrası Sergen Yalçın'ın gol sevinci çok konuşulan anlardan biri oldu.

YENİ TRANSFERLER ŞOV YAPTI

Beşiktaş'ın ilk golünü babasının cenazesinden dönen Wilfried Ndidi attı. İkinci golü yeni sağ bek Murillo bir diğer yeni isim Asllani'nin asistiyle attı.

Beşiktaş Göztepeyi yendi, Sergen Yalçın gündem oldu Gol sevincinde dizlerinin üzerine çöktü

Üçüncü golü atan Junior Olaitan ise eski takımı Göztepe karşısında gol sevinci yaşadı. Son gol, Kartal'ın yeni santrforu Hyeon-gyu Oh'tan geldi.

3 MAÇ, 3 GOL, 2 ASİST

Devre arasında Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euroya transfer edilen Oh, ilk maçında Alanyaspor röveşata golü atmış, ve penaltı kazandırmıştı. Başakşehir deplasmanında da 1 gol, 1 asist yapan Güney Koreli, Göztepe'ye karşı da takımının 4. golünü attı.

Beşiktaş Göztepeyi yendi, Sergen Yalçın gündem oldu Gol sevincinde dizlerinin üzerine çöktü

SERGEN YALÇIN'IN GOLE TEPKİSİ

Hyeon-gyu Oh, ceza sahası dışı sağ çaprazdan ayaküstüyle "tsubasa vuruşu" yaptı, ip gibi giden top jeneriklik bir gole dönüştü. Golün ardından tribünler Oh lehine uzun süre tezahüratta bulundu.

Beşiktaş Göztepeyi yendi, Sergen Yalçın gündem oldu Gol sevincinde dizlerinin üzerine çöktü

