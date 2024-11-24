Beşiktaş - Göztepe maçının 11'leri netleşti! Bronckhorst kararını verdi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam Göztepe’yi konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Siyah beyazlılarda sakat olan Muci ve Necip yok, tedavisi tamamlanan İmmobile’nin durumu ise bugün belli olacak.

BEŞiKTAŞ 21, GÖZTEPE 18 PUANDA

Ligde son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 11 maçta 21 puan toplayan Kartal, haftaya 5. sırada girdi. Göztepe ise 18 puanla 6. sırada. İzmir ekibinde sakat olan Kubilay yok.

Beşiktaş'ın 11'i:

· Mert

· Svensson

· Paulista

· Uduokhai

· Masuaku

· Musrati

· Gedson

· Rashica

· Rafa Silva

· Joao Mario

· Semih

Göztepe'nin 11'i:

· Lis

· Taha

· Heliton

· Bokele

· Ahmet

· Solet

· Ogün

· Silva

· Tijanic

· Romulo

· Fofana