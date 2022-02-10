Beşiktaş-Göztepe maçında Ghezzal'ın şutunda gol müziği çalındı!

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ederken, karşılaşmanın 59. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Atiba'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden bir şut çıkardı.

Kale direğinin hemen yanından auta çıkan top ardından arkada bulunan reklam panolarına çarparak kale ağlarına değdi.

Taraftarların bir kısmının gol sanması ve topun da tersten ağlara değmesinin ardından stadyum hoparlörlerinden gol şarkısının sesi geldi. Pozisyonun gol olmadığı anlaşılınca ses kesildi.