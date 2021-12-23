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Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! 'Hepinizi çok seviyorum'

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı Hepinizi çok seviyorum

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası 3 maçta 7 puan topladı.

Kasımpaşa ile 1-1 biten maçın ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, geçici olarak takımın başına Önder Karaveli'yi geçirdi.

Karaveli döneminde oynanan 3 maçta siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 18. hafta maçında da Göztepe'yi 2 golle geçtiler.

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Beşiktaş 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)Beşiktaş 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)Haberi Görüntüle

TRİBÜNLERDEN DESTEK

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı tribünler, Önder Karaveli lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Tribünlere çağrılan Karaveli'nin duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı Hepinizi çok seviyorum

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

47 yaşındaki antrenör, taraftara “Hepinizi çok seviyorum” dedi. Karaveli, “Allah'ım sana şükürler olsun” ifadeleriyle gözlerinden akan yaşları sildi.

KARAVELİ: 'ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM'

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Önder Karaveli, maçın ardından yaşananlar ve karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi. Zor bir gün oldu. Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşünüyorduk. Beklediğimiz de oldu. Bizi hataya zorladılar. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz. Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş'a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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