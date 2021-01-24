Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider Beşiktaş’ın konuğu Göztepe!

Beşiktaş Göztepe maçının hangi kanalda izleneceği araştırılıyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00’da başlayacak. Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise liderliğini sürdüyor.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Göztepe maçı 24 Ocak’ta oynanacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi.

Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

ÜNAL KARAMAN GÖREV ALACAK

Hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman, bugün ilk kez Göztepe'nin başında görev alacak. Karaman ayrıca, Süper Lig kariyerindeki 100. karşılaşması için sahada olacak.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan sarı-kırmızılı ekipte, daha önce 13 Ocak Çarşamba günü bir futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştı.

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