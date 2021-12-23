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Canlı Anlatım: Beşiktaş Göztepe maçı

#Süper Lig#Beşiktaş#Göztepe
Canlı Anlatım: Beşiktaş Göztepe maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Haberimizde Beşiktaş Göztepe maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Göztepe: 1

Goller: 3' N'Diaye

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye

Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayan Göztepe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Lig tarihinde daha uzun bir seri yaşayan son takım ise 2002'de üst üste 31 karşılaşmada gol yiyen Bursaspor'du. Bu sezon Süper Lig'de en fazla direkt atak golü yiyen takım Beşiktaş, Göztepe ise bu şekilde bulduğu 25 hücum pozisyonundan gol çıkaramadı. Süper Lig'deki son maçında Fenerbahçe’ye iki gol atan Josef, Türkiye kariyerinde ilk kez bir lig karşılaşmasında duble yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan Beşiktaş oyuncusu konumundaki Rıdvan Yılmaz, son iki gol pasını yaptığı ortalar sonucunda kaydetti. Süper Lig'de Beşiktaş'a rakip olduğu ilk iki maçta birer gol atan Göztepe santrforu Adis Jahovic, daha sonraki üç karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. 

ÖNDER KARAVELİ İLE YOLA DEVAM

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'den alınan 1 puan, Önder Karaveli'nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı. Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak İ.H.Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.

SAKAT FUTBOLCU SAYISI 3, GHEZZAL VE LARİN SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Necip Uysal, Göztepe maçında kadroda olmayacaklar.

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Cyle Larin ve Rachid Ghezzal ise Göztepe maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.

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