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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Beşiktaş#Göztepe#Bjk Göztepe
Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Beşiktaş Göztepe maçı ile kupada bir çeyrek finalist daha belirlenmiş olacak. Göztepe ile daha önce 74 kez karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmadan 41 kez galip ayrıldı. Göztepe karşısında çıktığı 5 karşılaşmadan 4'ünü galibiyetle tamamlayan Siyah Beyazlı takım, bu karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Beşiktaş Göztepe maçı, Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına yükselmek isteyen iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Göztepe maçı, 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

ROSİER KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş Kulübü, dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier’in tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosierin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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