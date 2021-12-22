Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? İşte BJK-Göztepe maçının ayrıntıları

Haberin Devamı

Beşiktaş, 23 Aralık Perşembe günü Göztepe'yi konuk edecek. Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maç, pek çok futbolseverin araştırma konusu oldu. İşte, Beşiktaş-Göztepe maçı hakkında bilgiler...

Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 23 Aralık akşamı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, Öztürk'ün yardımcılıklarını yaparken, Bülent Birincioğlu 4. hakem olacak.

ÖNDER KARAVELİ İLE YOLA DEVAM

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'den alınan 1 puan, Önder Karaveli'nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı. Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak İ.H.Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.

11'DE ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Haberin Devamı

Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin Göztepe karşısına çıkacak 11'de çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor.

Kalede Ersin'e görev verecek olan teknik adamın defans dörtlüsünde, Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan yer alacak. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında gerçek yeri olan 6 numarada oynayan ve başarılı olan Pjanic'in yine defansif oyunda görev alması, Josef'in de hücumda Can ile birlikte oynaması beklenen gelişmeler. Hücum hattının diğer oyuncuları ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi olacak.

Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şöyle;

"Ersin-Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan-Pjanic-Ghezzal-Josef-Can-Larin-Batshuayi"

SAKAT FUTBOLCU SAYISI 3, GHEZZAL VE LARİN SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Necip Uysal, Göztepe maçında kadroda olmayacaklar.

Haberin Devamı

Cyle Larin ve Rachid Ghezzal ise Göztepe maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.