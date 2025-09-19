Beşiktaş, Göztepe karşısında penaltı bekledi! Sergen Yalçın'dan tepki...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyon gündem oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça, Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham 11 ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, yer aldı.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta ligde karşılaştıkları ve 2-1 yendikleri RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan ve kart cezalısı olan Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Djalo'nu yerine Paulista, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz'a forma verdi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Göztepe, 4 ve 19. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Janderson ise 2 net pozisyondan yararlanamadı.

Beşiktaş, Göztepe karşısında 36. dakikada penaltı bekledi. Jurasek'in sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada, Tammy Abraham'dan önce Heliton araya girerek topu kornere gönderdi. Pozisyonun ardından Beşiktaşlı oyuncular, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.

VAR'DAN ÖNERİ GELMEDİ

Hakem Mehmet Türkmen, kısa bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

SERGEN YALÇIN'DAN TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü bu karara tepki gösterirken uzun süre karşılaşmanın 4. hakemine itiraz etti.

Siyah-beyazlı futbolcular da Mehmet Türkmen'e VAR monitörüne gitmesi yönünde telkinde bulundu.

Mehmet Türkmen bir süre VAR'ı dinlese de oyunu köşe vuruşuyla devam ettirdi.