Beşiktaş, Göztepe karşısında 10 kişi kaldı! Penaltı bekledi, devam kararı...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 yenildiği mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok ile Gabriel Paulista'yı İzmir ekibi karşısında kulübeye çekti.

Solskjaer, kalede Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu, savunmanın ortasında ise Gabriel Paulista'yı yedek bekleterek Tayyip Talha Sanuç'u görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

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Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Derbide golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Göztepe karşısında da İtalyan oyuncuyu yedek başlattı.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçının ardından Göztepe karşısında da forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmadı.

TAYYİP TALHA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, Göztepe karşısında kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 36. dakikasında Tayyi Talha Sanuç, Juan'a yaptığı hareket sonrası ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç, son adam gerekçesiyle gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulde serbest vuruşu kullanan Romulo, topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş Gedson ile 45. dakikada etkili geldi. Portekiz futbolcu yerde kalırken siyah-beyazlı takım penaltı bekledi. Hakemin kararı ise ceza sahası dışında serbest vuruş oldu.

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Siyah-beyazlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken hakem Karaoğlan'a VAR'dan herhangi bir uyarı yapılmadı.