Beşiktaş, görüşmelere başladı! Salih ve Orkun'un yanına geliyor

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Yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha peşinde.

Beşiktaş'ın, orta sahadaki yaratıcılığı artırmak adına Julian Brandt transferi için girişimlere başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, önceki transfer operasyonlarının aksine bu süreci büyük bir gizlilik içinde yürütüyor.

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Kadro planlamasında önemli rol üstlenen Eduard Graf'ın, Alman futbolcunun transferi için temaslarını hızlandırdığı ifade edilirken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Brandt transferine olumlu baktığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, 29 yaşındaki futbolcunun oyun anlayışına uygun bir profil çizdiği ve transferin gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

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Hareketli oyun yapısı, yüksek temposu ve oyun görüşüyle Avrupa'nın dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında yer alan Julian Brandt'ın, Beşiktaş'ta merkezde kilit rol üstlenmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı teknik heyetin, Alman yıldızı Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile birlikte orta sahada kullanmayı hedeflediği, Brandt'ın hücum organizasyonlarının beyni olması ve kanat oyuncuları ile santrforu besleyen isim olarak görev yapmasının düşünüldüğü kaydedildi.

Bunun yanı sıra Brandt'ın ön alandaki baskı gücü sayesinde takım savunmasına da önemli katkı sağlaması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için temaslarını sürdürdüğü, görüşmelerin ise sessiz ancak yoğun bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor.

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