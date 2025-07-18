Beşiktaş, Gonçalo Guedes'e transfer teklifi yapacak! Sürpriz madde

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANLAŞMADA SÜRPRİZ MADDE

28 yaşındaki Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Teknik heyetin özellikle hücum hattında çok yönlü bir oyuncu istemesi üzerine Guedes ismi ön plana çıktı.

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Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guedes’in bonservis bedelinin 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

İLK TEKLİF YAPILDI

Bu doğrultuda İngiliz kulübüne ilk teklif iletildi. Portekiz Milli Takımı’nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, milli formayla 7 gole imza attı.

Kariyerinde Valencia, Benfica ve PSG gibi önemli kulüplerde de forma giyen Guedes’in, tecrübesiyle Kara Kartal’a önemli katkı sağlaması bekleniyor.