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Beşiktaş, Gonçalo Guedes'e transfer teklifi yapacak! Sürpriz madde

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#Beşiktaş#Transfer#Gonçalo Guedes
Beşiktaş, Gonçalo Guedese transfer teklifi yapacak Sürpriz madde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 16:29

Orkun Kökçü, Tammy Abaraham, Jusarek gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, bu kez kanat transferi yapmak istiyor. Beşiktaş bu bağlamda Portekizli milli yıldız Gonçalo Guedes için transfer teklifi yapacak. İşte ayrıntılar...

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş, Gonçalo Guedese transfer teklifi yapacak Sürpriz madde

ANLAŞMADA SÜRPRİZ MADDE

28 yaşındaki Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Teknik heyetin özellikle hücum hattında çok yönlü bir oyuncu istemesi üzerine Guedes ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş, Gonçalo Guedese transfer teklifi yapacak Sürpriz madde

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Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guedes’in bonservis bedelinin 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

İLK TEKLİF YAPILDI

Bu doğrultuda İngiliz kulübüne ilk teklif iletildi. Portekiz Milli Takımı’nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, milli formayla 7 gole imza attı.

Beşiktaş, Gonçalo Guedese transfer teklifi yapacak Sürpriz madde

Kariyerinde Valencia, Benfica ve PSG gibi önemli kulüplerde de forma giyen Guedes’in, tecrübesiyle Kara Kartal’a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Gonçalo Guedes

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