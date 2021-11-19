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Beşiktaş golde beklentileri aştı, ligin lideri oldu!

#Beşiktaş#Süper Lig#Trabzonspor
Beşiktaş golde beklentileri aştı, ligin lideri oldu

Siyah beyazlı takım, 18 xG değerine karşın 21 gol kaydederken, 21,8’lik xG değerine sahip Trabzonspor, 24 kez fileleri sarstı. Puan sıralamasında liderin çok gerisine düşen Fenerbahçe (-2,6) ile Galatasaray (-2), xG değeri ile attığı gol arasındaki farkı en kötü olan takımlar arasında yer alıyor. xG-atılan gol oranı eşit olan tek ekip ise Konyaspor.

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2021 yılının son milli arasını yarı mutlu tamamladık. Milli aralar, kulüpler için takkeyi öne koyup düşünme zamanı oluyor. Gidişat değerlendiriliyor ve yeni planlar yapılıyor. Trabzonspor, 37 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek adına avantaj yakalamış durumda. Sadece tabelada değil, sahada da rakiplerinden önde.

SIRA DIŞI BİR TABLO OLUŞTU

7 puan gerideki en yakın takipçilerinin Hatayspor ve Konyaspor olması; Galatasaray’ın 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 10’ar puan geride kalması alışılagelen bir durum değil. Peki, Süper Lig’de geride kalan 12 hafta sonunda takımların gol beklentisi (xG) değerleri ne durumda? Şimdi gelin tabloya bakalım...

Beşiktaş golde beklentileri aştı, ligin lideri oldu

TRABZONSPOR'UN 5 GOLÜ PENALTIDAN

Penaltıların xG değeri 0.79. Penaltıdan en çok gol bulan takım Trabzon (5). Adana Demir’in 4, Rize, Antalya, G.Antep’in 3’er penaltı golü var. G.Saray 3 penaltıdan 1’ini; F.Bahçe 2 penaltıdan 1’ini gole çevirdi. Beşiktaş ise tek penaltısını gole çevirdi. Konya, Karagümrük ve Alanya penaltı kazanamadı.

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5 BÜYÜK LİGİN ÇOK GERİSİNDEYİZ

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Gol beklentisi değerlerini Avrupa’nın 5 büyük ligiyle kıyasladığımızda, Süper Lig adına hazin bir tablo ortaya çıkıyor. Serie A’da 13, Premier Lig’de 11, Ligue 1’de 10, LaLiga’da ve Bundesliga’da 8’er takım gol beklentisi değerleri oranında ya da üzerinde gol atmayı başarmış. Bizde ise sadece 4 takım bunu başardı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ile Süper Lig’de ilk 12 haftanın genel istatistikleri, futbolumuz adına olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Zira maç başı gol ortalamasında 2.66 ile 5’nci sırada olsak da, şut sayılarında 4’üncü, isabetli şutlarda 3’üncü sıradayız.

Beşiktaş golde beklentileri aştı, ligin lideri oldu

GİRESUNSPOR -9,1 FARK İLE EN KÖTÜ TAKIM

Takımların xG değeri ile gol atma oranı tablosundaki önemli noktaları 4 maddede toplamak mümkün:

1- XG değerinin kayda değer sayıda üzerinde gol atan sadece 3 takım var: Beşiktaş(+3), Trabzonspor (+2,2) ve Kayserispor (+1.7).

2- 18’lik gol beklentisinden (xG) 21 gol çıkaran Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezon ilk yarıyı, xG değerinin 9 gol üzerinde atarak tamamlamıştı

3- 20 takımdan 15’i, ürettiği xG değerinin altında gol atabildi. Fenerbahçe, xG değeriyle attığı gol arasındaki fark en kötü 5 takım arasında yer alıyor. 19.6 xG değerine sahip sarı lacivertlilerin attığı gol 17... Galatasaray ise 20 olan xG değerine karşılık 18 gol buldu.

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4- Giresunspor (-9,1) ve Göztepe (-6.7), şutlarından istediği verimi büyük farklarla alamayan iki takım olarak dikkat çekiyor. Konyaspor (18) ise xG değeri ile gol sayısı bire bir karşılık bulan tek takım.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Trabzonspor

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