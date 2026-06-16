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Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak!

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Vangelis Pavlidis
Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:18

Yeni sezonda kadrosuna tartışmasız bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis için daha önce yaptığı ve reddedilen teklifi neredeyse iki katına yükselterek revize etti. İşte detaylar...

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan forvet hattına tartışılmaz bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

Siyah-beyazlıların bir süre önce Yunan forvet Vangelis Pavlidis için Benfica'ya yaptığı 20 milyon euroluk sözlü teklif, Portekiz devi tarafından düşük bulunarak reddedilmişti.

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Transferde ısrarcı olan Beşiktaş'ın Benfica'nın kapısını yeni bir teklifle çaldığı iddia edildi.

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Portekiz'in yüksek tirajlı spor gazetesi A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş, Benfica'yla yaptığı yeni temaslarda Pavlidis için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak

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BENFICA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

27 yaşındaki forvet oyuncusunun takımda kilit bir rol üstlendiğini düşünen Benfica yönetimi ise bu teklifi de düşük bulduklarını belirterek, serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan Yunan golcü için 50 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor.

Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak

PAVLIDIS'E "İKİ KATI MAAŞ" TEKLİF EDİLDİ İDDİASI

Haberin devamında Beşiktaş'ın Pavlidis'e Benfica'da kazandığının neredeyse iki katı maaş teklif ettiği iddiasında bulunulurken, Yunan forvetin teklifi 'cazip' bulduğu ancak Benfica'dan ayrılmak için ısrarcı olmayacağını da açıkça belirttiği ifade edildi.

Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak

KULÜP REKORU KIRILABİLİR

Kulüp tarihinin en pahalı transferini geçtiğimiz yaz yine Benfica'dan Orkun Kökçü'yü 30 milyon euroya alarak gerçekleştiren Beşiktaş, Pavlidis transferini belirtilen şartlarda resmiyete kavuşturursa transfer rekorunu bir kez daha kıracak.

Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak

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3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında 18 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer edilen 27 yaşındaki Yunan golcünün Benfica ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş, golcü transferinde gözü kararttı: Kulüp rekoru kırılacak

PERFORMANSI

Benfica formasıyla ilk sezonunda 57 resmi maçta 30 gol - 13 asistlik performans sergileyen Pavlidis, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda ise 53 maçta 30 gol atıp 6 da asist üretti.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Vangelis Pavlidis

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