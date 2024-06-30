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Beşiktaş, Gökhan İnler'e veda etti! Udinese'ye gidiyor...

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#Beşiktaş#Gökhan İnler#Udinese
Beşiktaş, Gökhan İnlere veda etti Udineseye gidiyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 11:50

Beşiktaş geçtiğimiz sezon başında yeniden takıma dahil olan Gökhan İnler'e veda ettiklerini ve sportif direktör olarak görev alacağı Udinese'de kendisine başarı dilediklerini açıkladı.

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Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler'e veda etti. 2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon ise ikinci kez takımla sözleşme imzalayan Gökhan, İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktör görevine başlayacak.

Beşiktaş da deneyimli futbolcuyla ilgili resmi internet sitesinden veda mesajı yayımladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark oluşturan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Beşiktaş’ta 10 futbolcu satış listesine yazıldı
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#Beşiktaş#Gökhan İnler#Udinese

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