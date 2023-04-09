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Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi? İşte muhtemel 11'ler ve canlı yayın izleme bilgisi

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig
Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi İşte muhtemel 11ler ve canlı yayın izleme bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 17:51

Beşiktaş Giresunspor maçı canlı yayınla bu akşam ekranlara geliyor. Beşiktaş Giresunspor maçı, alt ve üst sıraları yakından ilgilendirecek. 52 puanla ligin 3'üncü sırasında yer alan Beşiktaş, 24 puanla 16'ncı sırada yer alan Giresunspor'u konuk edecek. Heyecan dolu Beşiktaş Giresunspor maçı naklen canlı yayınla ekranlara gelecek. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Giresunspor maçı ilk 11'leri ve detaylı bilgiler

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Beşiktaş Giresunspor maçı, iki takım için de kritik bir rol oynayacak. Ligin sonuna doğru yaklaşılırken 3 puan alarak ilk sıralardaki konumunu diri tutmak isteyen Beşiktaş, Giresunspor karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler 

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Kuwas, Sainz, Bajic.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Giresunspor'u konuk edecek. 9 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA

İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR’da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig

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