Beşiktaş, Giggs'in veliahtına göz koydu! Bedava geliyor

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Yeni sezon öncesinde kanat hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken, gündeme İngiltere’den dikkat çekici bir isim geldi. İddialara göre Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sona eren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’da görev yapan Harry Wilson’ın durumunu yakından takip ediyor.

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Transfer listesinde yer aldığı öne sürülen 29 yaşındaki Galli futbolcunun mali şartlarının araştırıldığı ve oyuncunun taleplerinin kulübün bütçesine uygun olması halinde resmi adımların değerlendirilebileceği belirtildi. Premier Lig’den bazı ekiplerin de deneyimli kanat oyuncusuyla ilgilendiği konuşuluyor.

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SENELİK ÜCRETİ 3.6 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesinde bonservis bedeli ödemeden kadroya katılabilecek oyuncuların ön planda tutulduğu ifade edilirken, Wilson transferinin de bu doğrultuda şekillenebileceği aktarıldı. Fulham’ın ise başarılı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda temaslarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Deneyimli oyuncunun, yıllık ücretinin ise 3.6 milyon Euro dolaylarında olduğu belirtildi.