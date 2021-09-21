Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'dan maç sonu tepkisi! "Ayarlarımızı bozmak kolay değil"

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Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıklarını, yoğun maratonda bu tarz puan kayıpların olabileceğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kazancı, "3-0'dan puan kaybetmek bizleri üzdü. Çok yoğun maratonda bu tarz puan kayıplarını bekleyebiliriz. Üç gün sonra başka maçımız var. Maçın 3-0'dan 3-3 olmasına takılmadan önümüzdeki maçın hazırlıklarını yapacağız. Çok sakiniz, kimse kafasını yormasın. Bu takım ligin çok üstünde bir takım. Herkesin içi müsterih olsun. Puan kaybı olarak bakıyoruz. Kimse olan şeyleri de görmüyoruz sanmasın." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son golünü değerlendiren Kazancı, "Maç içinde birçok tartışmalı kararı var Ali hocanın. Maç 5 dakika uzadı ama golü 90 7'de yedik. Bir tane oyuncu değişikliği ve kısa bir sakatlık oldu. 90 5'ten sonra 2 taç, 1 korner ve bitmek bilmeyen bir maç oldu. Gelen bütün yorumlar golün faul olduğu şeklinde. VAR'dan dönmemesi bizi şaşırttı. Santrası olmayan tartışmalı bir golle puan kaybı oldu. Sadece 2 puan kaybettik. Üzücü olan tarafı faul kokan bir pozisyonla hem de maçın bitmesinden 1,5 dakika sonra golü yememiz oldu." ifadelerini kullandı.

"AYARLARIMIZI BOZMAK O KADAR KOLAY DEĞİL"

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Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olayların kısa bir süre koridorlarda da devam ettiğini söyleyen Kazancı, Mario Balotelli ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Balotelli'nin yaptıklarını izah etmeye gerek yok, çok net şekilde görüldü. Bu tarz tahriklere kapılmamak lazım. Yaptığı hareket çok net şekilde golden sonra hocamızaydı. Maçtan sonra da jestlerine devam etti. Görüntülerde görülecektir. Sakin olmamız lazım. Bu takım kadro anlamında da birlik ve beraberlik anlamında da ligin üzerinde bir takım. Ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil."