Beşiktaş genel kurul toplantısında yumruklar ve sandalyeler havalarda uçuştu

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Beşiktaş'ın dünkü genel kurul toplantısında kavga çıktı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi’nin salona kalabalık bir grupla girdiği sırada yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa diğer üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşanırken Ahmet Nur Çebi salondaki yerine geçmesine karşın tansiyon düşmedi.

Kulüp üyesi İsmail Cevahir bu esnada kürsüye çıkarak genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Başkan Hasan Arat ve 2. başkan Hüseyin Yücel başta olmak üzere salondaki bazı üyeler Cevahir’e tepki gösterdi. Cevahir’in sahneden inmesi sonrasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.