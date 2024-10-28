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Beşiktaş genel kurul toplantısında yumruklar ve sandalyeler havalarda uçuştu

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş genel kurul toplantısında yumruklar ve sandalyeler havalarda uçuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

Çebi’nin gelişi ve Cevahir’in kürsüye çıkması sonrası çıkan arbede yumruklu kavgaya dönüşürken bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

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Beşiktaş'ın dünkü genel kurul toplantısında kavga çıktı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi’nin salona kalabalık bir grupla girdiği sırada yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa diğer üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşanırken Ahmet Nur Çebi salondaki yerine geçmesine karşın tansiyon düşmedi.

Kulüp üyesi İsmail Cevahir bu esnada kürsüye çıkarak genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Başkan Hasan Arat ve 2. başkan Hüseyin Yücel başta olmak üzere salondaki bazı üyeler Cevahir’e tepki gösterdi. Cevahir’in sahneden inmesi sonrasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Ahmet Nur Çebi

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