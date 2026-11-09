Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını Güntekin Onay yazdı: Galibiyet serisi şart! 'Resital ortaya koydu'

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'ın ilk iki golünü 20 ve 45. dakikalarda Dusan Vlahovic attı. Sırp golcü, Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Beşiktaş'ın üçüncü golü 85. dakikada Ernest Poku'dan geldi.

Siyah-beyazlılarda gollerin asistleri ise Belçikalı yıldız Leandro Trossard'dan geldi.

Gençlerbirliği, 22. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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ORKUN KÖKÇÜ CEZALI!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçında 55. dakikada sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, milli ara sonrası Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: DEPLASMANDA DA BÖYLE OLMALI!

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.

Onay'ın yazısı şu şekilde oldu:

Trossard ve Vlahovic'in performansları Beşiktaşlıları galibiyet kadar sevindirdi.

Beşiktaş için iç sahada problem yok. Dün de siyah beyazlılar Celtic deplasmanı dönüşü henüz 72 saat dahi olmadan Gençlerbirliği karşısına çıktı. Maçın ilk yarısında %70 topa sahip olan siyah beyazlılar Leandro Trossard’ın asistleri ve Dusan Vlahovic’in golleriyle ilk yarının sonunda soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

Kaptan Orkun Kökçü’nün dönüşüyle pas kalitesi ve top hızı belirgin bir şekilde artan Beşiktaş’ta Orkun’un saha içindeki varlığı başta Leandro Trossard ve Amir Murillo olmak üzere diğer futbolcuların da performansını olumlu etkiledi. Gençlerbirliği’nde stoper Metehan Baltacı’nın Dusan Vlahovic’i 2 kez arkadan çekerek gördüğü sarı kartlar takımını erkenden 1 kişi eksik bırakırken, diğer stoper Thalisson’un da sakatlanması, başkent ekibini sahada çaresiz kıldı.

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MİLLİ ARA SONRASI GALİBİYET SERİSİ ŞART

İkinci yarıda Beşiktaş baskılı oyununu devam ettirdi ve maçı izleyen herkes farkın daha da artmasını bekledi. Zaman zaman kaleci İrfan Can Eğribayat’ın kurtarışları, bazı pozisyonlarda da son vuruşlardaki beceri eksikliği, skorun verdiği rahatlıkla kötü final pasları çok daha farklı bir skorun önüne geçti.

Rakiplerin 3 puanla kapattığı haftada Beşiktaş için kazanılması gereken bir maç idi. Siyah beyazlılar açısından rahat bir galibiyet oldu. Ancak sanıyorum siyah beyazlı futbolseverleri en çok mutlu eden; Trossard ve Vlahovic’in performansları olmuştur. 3 asiste imza atan Trossard dün akşam tam anlamıyla bir futbol resitali ortaya koydu. 3’üncü golde de Ernest Poku topa çizgi üzerinde dokunmasa golünü de atmıştı. Dün Wilfred N’didi ve Amir Murillo da iyi bir maç çıkarttılar. Beşiktaş için artık milli aranın ardından bir galibiyet serisi şart. Vincenzo İtaliano deplasman maçlarında daha güçlü bir oyun inşa etmenin formüllerini bulmalı.