Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği / Maç sonucu

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2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, Kocaeli Stadı’nda oynanan hazırlık maçında 1’inci Lig ekibi Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.
37’nci dakikada Immobile topu ceza sahası yayına doğru koşu yapan Rafa Silva’nın önüne gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45’inci dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortaladığı topla arka direkte buluşan Rafa Silva, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.Maç Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile
Gençlerbirliği: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare
BANDIRMASPOR İLE GOLSÜZ RANDEVU
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde Bandırmaspor ile oynanan son hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ’IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
30 Temmuz Salı Beşiktaş - Sakaryaspor
3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar Samsunspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar Beşiktaş – Antalyaspor