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Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği / Maç sonucu

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#Beşiktaş#Gençlerbirliği#Futbol
Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 19:42

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

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2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Kocaeli Stadı’nda oynanan hazırlık maçında 1’inci Lig ekibi Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.

37’nci dakikada Immobile topu ceza sahası yayına doğru koşu yapan Rafa Silva’nın önüne gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu ağlara gönderdi: 1-0.

45’inci dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortaladığı topla arka direkte buluşan Rafa Silva, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.Maç Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

Gençlerbirliği: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare

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BANDIRMASPOR İLE GOLSÜZ RANDEVU

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde Bandırmaspor ile oynanan son hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

30 Temmuz Salı Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar Beşiktaş – Antalyaspor

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#Beşiktaş#Gençlerbirliği#Futbol

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