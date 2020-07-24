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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır
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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

KADRODA EKSİK ÇOK
Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idmanın tam sahada oynanan maçla sona erdiği bildirildi.
Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu da açıklanırken, takımdan ayrılan Burak Yılmaz, Kevin-Prince Boateng, cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens ile sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas Pereira dos
Santos da kadroda yer almadı.



Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mumammed Elneny, Georges-Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ridvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

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