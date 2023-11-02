Beşiktaş, genç oyuncu Yakup Arda Kılıç ile sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, genç oyuncu Yakup Arda Kılıç ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Yakup Arda, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Burak Yılmaz tarafından oyuna dahil edilmiş ve ilk kez siyah beyazlı ekibin formasını giymişti.