×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, genç golcü için devrede!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Santrafor
Beşiktaş, genç golcü için devrede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 07:00

Djurgarden'ın 21 yaşındaki santraforu Priske, Abraham ve Toure'ye alternatif olacak.

Haberin Devamı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın İsveç ekibi Djugarden’da oynayan golcü August Priske’yi gündemine aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın beğendiği ve Tammy Abraham ile El Bilal Toure’ye alternatif olması için alınmasını istediği 21 yaşındaki forvet 1.95 boyunda.

PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Priske hava hakimiyeti ile öne çıkan, sağ ve sol ayağını kullanan bir santrfor.

Piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan ve Danimarka U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç futbolcu 2025 yılında Djurgarden’de 27 maçta 18 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta beklenen operasyon başladı Sergen Yalçın 2 yıldızı gönderdiBeşiktaş'ta 'bek'lenen operasyon başladı! Sergen Yalçın 2 yıldızı gönderdiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Santrafor

BAKMADAN GEÇME!