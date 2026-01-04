Beşiktaş, genç golcü için devrede!

Haberin Devamı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın İsveç ekibi Djugarden’da oynayan golcü August Priske’yi gündemine aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın beğendiği ve Tammy Abraham ile El Bilal Toure’ye alternatif olması için alınmasını istediği 21 yaşındaki forvet 1.95 boyunda.

PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Priske hava hakimiyeti ile öne çıkan, sağ ve sol ayağını kullanan bir santrfor.

Piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan ve Danimarka U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç futbolcu 2025 yılında Djurgarden’de 27 maçta 18 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.