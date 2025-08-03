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Beşiktaş, Gedson'un yerini Ndidi ile dolduruyor!

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#Beşiktaş#Ndidi#Leicester City
Beşiktaş, Gedsonun yerini Ndidi ile dolduruyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 23:34

Beşiktaş, Gedson Fernandes'ten boşalan orta sahayı Leicester City forması giyen Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi ile doldurmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA YAKIN

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi’yle anlaşmaya yakın.

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NDIDI'NİN RAKAMLARI

2016-17 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 303 maça çıktı ve 18 gol-22 asistlik skor katkısı üretti. 

Geride kalan sezonda ise Premier Lig ekibiyle 30 karşılaşmada şans buldu ve söz konusu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı. 

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#Beşiktaş#Ndidi#Leicester City

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