Beşiktaş, Gedson'un yerini Ndidi ile dolduruyor!

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Beşiktaş Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA YAKIN
TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi’yle anlaşmaya yakın.
NDIDI'NİN RAKAMLARI
2016-17 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 303 maça çıktı ve 18 gol-22 asistlik skor katkısı üretti.
Geride kalan sezonda ise Premier Lig ekibiyle 30 karşılaşmada şans buldu ve söz konusu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı.