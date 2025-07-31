×
Günlük Egazete © Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Gedson transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi! İşte bonservisi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gedson#Spartak Moskova
Beşiktaş, Gedson transferinin mali detaylarını KAPa bildirdi İşte bonservisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 17:34

Beşiktaş, Spartak Moskova'ya giden Gedson Fernandes transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova’ya transferinin mali detaylarını açıkladı.

Gözden KaçmasınSemih Kılıçsoy, İtalya yolcusuSemih Kılıçsoy, İtalya yolcusu!Haberi görüntüle

20+7.2 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlı ekip Portekiz oyuncunun transferi karşılığında Rus ekibinden 20.7 milyon euro bonservis, 7.2 milyon euro da bonuslar alacağını duyurdu.

Beşiktaş, Gedson transferinin mali detaylarını KAPa bildirdi İşte bonservisi

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

Siyah-Beyazlı kulüp resmi siteden Gedson'a şu açıklamayla veda etti;

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' denildi.

Haberin Devamı

Ayrıca Beşiktaş, transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi;

'Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.'

Beşiktaş, Gedson transferinin mali detaylarını KAPa bildirdi İşte bonservisi

SPARTAK MOSKOVA FORMASINI GİYDİ

Gedson Fernandes'in yeni takımı Spartak Moskova da transferi resmen açıkladı. Gedson, Spartak formasını üstüne giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Gedson#Spartak Moskova

BAKMADAN GEÇME!