Beşiktaş, Gedson transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi! İşte bonservisi

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova’ya transferinin mali detaylarını açıkladı.

20+7.2 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlı ekip Portekiz oyuncunun transferi karşılığında Rus ekibinden 20.7 milyon euro bonservis, 7.2 milyon euro da bonuslar alacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

Siyah-Beyazlı kulüp resmi siteden Gedson'a şu açıklamayla veda etti;

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' denildi.

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Ayrıca Beşiktaş, transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi;

'Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.'

SPARTAK MOSKOVA FORMASINI GİYDİ

Gedson Fernandes'in yeni takımı Spartak Moskova da transferi resmen açıkladı. Gedson, Spartak formasını üstüne giydi.