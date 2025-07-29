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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığını KAP'a bildirdi!

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Spartak Moskova
Beşiktaş, Gedson Fernandesin ayrılığını KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 19:27

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, ayrılığı resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in Rus ekibi Spartak Moskova ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİNİN BENFICA'DAN ALINDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.

GEDSON'UN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda siyah-beyazlı forma ile 49 maça çıkan Portekizli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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Beşiktaş kariyerinde ise 131 maçta sırtına formayı geçiren 26 yaşındaki Portekizli, tüm kulvarlarda 18 gol atıp, 3 de asist yaptı. 

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Spartak Moskova

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