Beşiktaş geçmişe sünger çekecek

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Beşiktaş’ın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yönetim arasında yapılan zirveden teknik ekibe destek kararı çıkarken siyah beyazlılar Kasımpaşa maçıyla beraber geçmişe sünger çekmeye hazırlanıyor. Giresun maçının ardından yaşanan istifa krizinin ortadan kalkmasıyla birlikte Sergen Yalçın dün futbolcularla bir araya geldi. Ortak menfaatlerinin Beşiktaş olduğunu vurgu yapan Yalçın hem oyuncularla dertleşti hem de moral verdi:

Kimseye ön yargılı değilim

“Ben ve biz önemli değil, bizler bugün varız, yarın yokuz. Aslolan Beşiktaş’tır. Burada bulunmamızın tek nedeni Beşiktaş’ın başarısıdır. Bu nedenle sezon başından bu yana yaşadığımız sorunlar sıkıntılar ve sakatlıklar nedeniyle zor günler geçirdik. Geçen yıl zirve yapan takım bu halde olamaz. Çünkü zirve yapan potansiyelimiz var. Kimseye ön yargılı olmadım. Takımda forma vermediğim kimse yok. En çok üzüldüğüm ise kadromuzun üst düzey olmasına rağmen aldığımız başarısız sonuçlar.

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Taraftarımıza layık olmalıyız

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Maç yorumlarım objektiftir. Evet bazı arkadaşlar bireysel olarak çok düşük performans sergiliyorlar. Geçen yılki gibi koşan, basan, pres yapan oyuncularımı görmek istiyorum. Pes etmedim sadece üzüldüm. Çünkü dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılı ortamda maaşından fedakarlık yaparak bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımızın desteğine layık olmamız gerekir. Bunu da başaracak güçteyiz. Herkes toparlansın ve sezon başındaki gücümüzün üstünde bir performans izlettirelim.”