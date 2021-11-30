Beşiktaş geçmişe sünger çekecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
67 kent alarmda Sıcaklık düşüyor... Dikkat67 kent alarmda! Sıcaklık düşüyor... Dikkat#Meteoroloji
Kombide tasarruf nasıl sağlanır Uzmanlar yanıtladı: Bu öneriler bütçenize iyi gelecekKombide tasarruf nasıl sağlanır? Uzmanlar yanıtladı: Bu öneriler bütçenize iyi gelecek#Kombi
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...#Fenerbahçe
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Korkutan deprem: İzmir ve çevre illerden hissedildiEge Denizi beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem: İzmir ve çevre illerden hissedildi#Deprem
Dünyanın yeni korkusu: Omikron Uzmanlardan ilk gözlemlerDünyanın yeni korkusu: Omikron! Uzmanlardan ilk gözlemler#Omikron
İstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük araİstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük ara#Okul
İYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığıİYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığı#CHP
Baklava modernize edilmeli mi Sosyal medyayı altüst ettiBaklava modernize edilmeli mi? Sosyal medyayı altüst etti#Baklava
Aldıklarını buldukları sananlar hizbiAldıklarını buldukları sananlar hizbi#Davutoğlu
Teröre karşı dev hendekTeröre karşı dev hendek#Suriye
Erdoğandan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına çağrı: Yatırım yapın, her desteğe hazırızErdoğan'dan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına çağrı: Yatırım yapın, her desteğe hazırız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gayrimenkulde yüzde 50 istisna... Varlık satışında vergi avantajıGayrimenkulde yüzde 50 istisna... Varlık satışında 'vergi avantajı'#Vergi
Ballon d’Or ödülü 7. kez Lionel MessininBallon d’Or ödülü 7. kez Lionel Messi'nin!#Ballon D’Or
Fenerbahçe, İzmirde 2 puan bıraktıFenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı#Süper Lig
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş geçmişe sünger çekecek

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş geçmişe sünger çekecek
İsmail ER

Beşiktaş’ta istifa krizinin ortadan kalmasının ardından Sergen Yalçın dün oyunculara hitaben özel bir konuşma yaptı. Sergen Yalçın futbolcularına “Geçen yıl zirve yapan takım bu halde olamaz. Geçen yılki gibi koşan, basan, pres yapan oyuncularımı görmek istiyorum. Herkes toparlansın ve Kasımpaşa önünde sezon başındaki gücümüzün üstünde bir performans izlettirelim. Sezon sonu kazanan biz olalım” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yönetim arasında yapılan zirveden teknik ekibe destek kararı çıkarken siyah beyazlılar Kasımpaşa maçıyla beraber geçmişe sünger çekmeye hazırlanıyor. Giresun maçının ardından yaşanan istifa krizinin ortadan kalkmasıyla birlikte Sergen Yalçın dün futbolcularla bir araya geldi. Ortak menfaatlerinin Beşiktaş olduğunu vurgu yapan Yalçın hem oyuncularla dertleşti hem de moral verdi:

Kimseye ön yargılı değilim

“Ben ve biz önemli değil, bizler bugün varız, yarın yokuz. Aslolan Beşiktaş’tır. Burada bulunmamızın tek nedeni Beşiktaş’ın başarısıdır. Bu nedenle sezon başından bu yana yaşadığımız sorunlar sıkıntılar ve sakatlıklar nedeniyle zor günler geçirdik. Geçen yıl zirve yapan takım bu halde olamaz. Çünkü zirve yapan potansiyelimiz var. Kimseye ön yargılı olmadım. Takımda forma vermediğim kimse yok. En çok üzüldüğüm ise kadromuzun üst düzey olmasına rağmen aldığımız başarısız sonuçlar.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Yalçın ile Çebi zirvesinden devam kararı çıktıBeşiktaş'ta Yalçın ile Çebi zirvesinden devam kararı çıktıHaberi görüntüle

Taraftarımıza layık olmalıyız

Haberin Devamı

Maç yorumlarım objektiftir. Evet bazı arkadaşlar bireysel olarak çok düşük performans sergiliyorlar. Geçen yılki gibi koşan, basan, pres yapan oyuncularımı görmek istiyorum. Pes etmedim sadece üzüldüm. Çünkü dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılı ortamda maaşından fedakarlık yaparak bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımızın desteğine layık olmamız gerekir. Bunu da başaracak güçteyiz. Herkes toparlansın ve sezon başındaki gücümüzün üstünde bir performans izlettirelim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ahmet Nur Çebi

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen