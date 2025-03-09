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Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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#Beşiktaş#Gaziantep FK#Süper Lig
Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:40

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pazartesi akşamı Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Pazartesi saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

 

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#Beşiktaş#Gaziantep FK#Süper Lig

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