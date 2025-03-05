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Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlığına devam etti

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#Beşiktaş#Gaziantep FK#Süper Lig
Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlığına devam etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 17:07

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, basına açık çalıştı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile 10 Mart Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Ligde oynanan Bellona Kayserispor karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Rafa Silva ve Keny Arroyo, idmana katılmadı. Oyuncuların, Gaziantep FK karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Norveçli teknik adamdan izin alan Gedson Fernandes de idmanda yer almadı.

Antrenmanın başında saha kenarına gelerek basın mensuplarına selam veren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Gaziantep FK#Süper Lig

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