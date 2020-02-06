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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının çalışmalarını sürdürdü! Sergen Yalçın...

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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının çalışmalarını sürdürdü! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının çalışmalarını sürdürdü Sergen Yalçın...

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