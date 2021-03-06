Beşiktaş-Gaziantep FK maçında kulübeler arasında gerginlik! Düdük sonrası çılgına döndü

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig'in 29. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Mete Kalkavan'ın faul kararı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, kenarda çılgına döndü. Sa Pinto'nun uzun süreli itirazının ardından iki yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Murat Şahin, Gaziantep yedek kulübesine yönelirken gerginlik kısa süre içerisinde sona erdi.

SERGEN YALÇIN SARI KART GÖRDÜ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da ilk devrede hakem Mete Kalkavan'ın birkaç faul kararından hoşnut olmaması sebebiyle tepki gösterdi.

Sergen Yalçın, karşılaşmanın 52. dakikasında ise itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

İLK YARI BİTİMİNDE HAKEMİN YANINA GİTTİ

Maç esnasında sık sık kulübeden tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, ilk yarının son düdüğüyle birlikte sahaya girdi ve hakem Mete Kalkavan'ın yanına giderek itirazlarda bulundu.

RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

MONTERO DA KADROYA GİRDİ

Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.

ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.