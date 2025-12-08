×
Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Zafer Görgen damgası: Kariye rekorunu kırdı!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 22:52

Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen, Beşiktaş karşında yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde büyüdü ve takımına 1 puanı getiren isimlerin başında geldi. Dolmabahçe'de tam 11 kurtarışa imza atan Görgen, kariyer rekorunu da kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'deki karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken, konuk ekibe puanı kalecisi Zafer Görgen getirdi.

KARİYER SEZONU

25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlılara karşı tam 11 kurtarışa imza attı.

Zafer Görgen, kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı Dolmabahçe'de geride bıraktı.

"ÖNEMLİ OLAN YILMAMAK"

Maçın ardından konuşan Görgen, "Futbol bir hata oyunu, herkes hata yapabilir. Ama farklı olan şey, bir kaleci hata yaparsa telafisi olmuyor. Her hatadan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Hata yaptıktan sonra, sıfırdan başlamak zorundayım. 90 dakika bir maç oynuyoruz. Ne getireceğini bugün gördüğümüz gibi bilemiyoruz. Maç 90 dakika olduğu için her an atak gelebilir. Önemli olan yılmamak. Bir profesyonel futbolcunun bu mentalitede olmasını savunanlardanım. Benim mentalim de bu şekilde." dedi.

"BERABERE KALMAK BİZİM İÇİN KÖTÜ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren başarılı file bekçisi, "İki takımın da ayağına sağlık. Güzel bir mücadele izlettik. Ne olursa olsun büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Bugün burada iki sefer öne geçip berabere kalmak bir anlamda bizim için kötü oldu. Camiamız, hocamız, yönetimimiz ve taraftarımız bir olarak karakter gösterdik. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız, kaliteli ayaklarımız ve kaliteli bir hocamız var. Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık. Bazılarını gerçekleştirdik, bazılarını gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

