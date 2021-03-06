Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Gaziantep FK maçı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 1

Gaziantep FK: 0

Goller: 15' Aboubakar

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Gaziantep: Günay, Olkowski, Miranda, Papy, Tosca, Güray, Vetrih, Rashid, Maxim, Kenan, Dicko

Bu sezon 13 iç saha maçının sekizinde gol yemeyen Beşiktaş, tek sezonda daha yüksek bir gole kapamayı en son 2015/16'da yapmıştı. 2020/21 Süper Lig sezonunda İstanbul takımlarına konuk olduğu dört maçın ikisini kazanan Gaziantep FK, geçen sezonun tamamında tek galibiyet alabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal. Vincent Aboubakar bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısı ile Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı şimdiden geride bıraktı. Gaziantep FK forması giyen Güray Vural, Beşiktaş'a karşı sahada kaldığı son 149 dakikada 3 gole doğrudan katkı sağladı. Yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımları konuk ettiği son beş Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda toplam 17 gol sevinci yaşadı ve rakiplerine sadece bir gol izni verdi.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş'ta Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco Montero da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.



4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



İKİ TAKIM 4. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor. Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.