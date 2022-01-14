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Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

#Süper Lig#Beşiktaş#Gaziantep Fk
Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgileri

Beşiktaş Gaziantep FK maçı ile iki takım karşı karşıya geliyor. Süper Lig 21. hafta mücadelesinin perdesi açılıyor. Gaziantep FK'da maç öncesi koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncular bulunurken, Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta kovid-19 olan bir çok oyuncu sahaya geri döndü. İşte Karşılaşma öncesi kadro bilgileri ve maç önü notları

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Gaziantep FK'yı konuk etttiği beş resmi maçı da kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol attı. Beşiktaş ile oynadığı beş Süper Lig maçının üçünden puan çıkaran Gaziantep FK, bu puanların tamamını iç saha karşılaşmalarında topladı. Bu sezon evinde oynadığı ilk üç Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Beşiktaş, daha sonraki yedi iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlılar, 2012/13'te üst üste dokuz iç saha maçında gol yediği süreçten bu yana tek sezonda daha uzun bir seri yaşamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Gaziantep FK, en üst ligdeki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın yedisini kaybeden Beşiktaş, 2020/21'in tamamındaki 40 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısına şimdiden ulaşma tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol yedi.

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Bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği maçlardan en fazla puan çıkaran takım Beşiktaş, açılışını yaptığı sekiz karşılaşmayı da kazanan Gaziantep FK ise bu şekilde puan kaybı yaşamayan tek ekip.Süper Lig'deki son maçında bu sezon bir karşılaşmada en fazla şut çeken oyuncu olan Michy Batshuayi, ligde penaltılar hariç çektiği son 38 şutun sadece ikisini gole çevirebildi. Beşiktaş'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında gol atamayan Alexandru Maxim'in Türkiye'de 4+ kez karşılaşıp filelerini havalandıramadığı takım bulunmuyor.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı ve bu süreçte en fazla yenilgi aldığı rakibi Beşiktaş.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgileri

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Gaziantep Fk

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