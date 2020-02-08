Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK, 2015/16'dan bu yana Beşiktaş'ı aynı sezonda iki kez yenen ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Bunu başaran diğer takım bu sezon Sivasspor. Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 12'sini ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu 13 maçta toplam 42 gol kaydetti.Deplasmanda oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ne mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon dış sahada üst üste iki yenilgi almadı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 68 karşılaşmada almıştı. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş. Gaziantep FK ise geri düştüğü sekiz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabildi.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş karşılaşmada altı gole katkı sağladı. Kariyerinde Gaziantep FK karşısına ilk kez çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı bir rakibi yok. Gaziantep FK forması giydiği ilk maçta iki gol kaydeden Alexandru Maxim, Bafetimbi Gomis'ten bu yana ilk iki Süper Lig karşılaşmasında üç gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı kulüplerde sadece bir kez çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazandı. O iki maç, Yalçın'ın kariyerinin ilk iki karşılaşmasıydı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplere konuk olduğu yedi maçın altısını kaybetti ve bu karşılaşmalarda toplam 23 gol yedi.

Gaziantep FK ile Beşiktaş 7. randevuda

8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan maçla birlikte iki takım 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Daha önce 6 resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet aldı. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı maçta ise 3-2’lik skorla gülen taraf Gaziantep FK oldu. İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 5 gol kaydetti.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de ise sakatlığı bulunan Tetteh, Muğdat Çelik ve Jefferson’un yanı sıra savunmanın önemli ismi Papy Djilobodji de sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İstanbul'da, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.