BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde başta belirtilen sorunun cevabı başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Mücadele öncesinde muhtemel 11'ler, maçın saati ve yayıncı kuruluşu gibi ayrıntılar belli oldu. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorgulanan ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.30'da hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.



Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Boateng.

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Beşiktaş ile Gaziantep FK 12. randevuda

Beşiktaş ile Gaziantep FK, yarın Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı takım, 3'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Takımlar 3 müsabaka ise sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Beşiktaş'ın lig maçlarındaki 16 golüne, kırmızı-siyahlı ekip 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, evinde puan vermiyor

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı.

Gaziantep temsilcisi ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmaların tamamını 3 puanla kapatan Beşiktaş, oynanan 5 müsabakada kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

"Kara kartal", kırmızı-siyahlı takımın filelerini ise 11 kez havalandırdı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş, 3-0'lık skorla elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda rakibiyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Öte yandan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynadığı müsabakada 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

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Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda Gaziantep'te oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Ayrıca 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'nın konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendiği mücadele de en gollü karşılaşma olarak dikkati çekiyor.

Kupada 5 kez rakip oldular

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip, 4 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabakayı da Gaziantep temsilcisi kazandı.

"Kara kartal" bu mücadelelerde 13 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı takım ise 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Kupada iki takım arasında oynanan en gollü müsabaka ise Beşiktaş'ın sahasında 5-0 kazandığı maç oldu.