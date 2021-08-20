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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

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Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.

Günay Güvenç, Beşiktaş maçı öncesi iddialı
Günay Güvenç, Beşiktaş maçı öncesi iddialı

- Deplasmandaki iki maçta mağlup oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

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